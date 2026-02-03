Nowa droga z parku przemysłowego do granicy Warnic

W Stargardzie trwa budowa nowej drogi od Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w kierunku Warnic. Będzie można nią jeździć za kilka miesięcy.
Nowa trasa powstająca od ul. Niklowej, wzdłuż linii kolejowej w kierunku Warnic, zyska poza jezdnią także chodnik, drogę dla rowerów, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Będzie miała kilometr. W ramach inwestycji wykonana zostanie również pętla autobusowa. Całość powinna być gotowa wiosną br. Wartość wszystkich prac to ponad 6 400 000 zł.
– Na razie nic tam się nie dzieje, stanęło przez mrozy – informuje nas Czytelnik, który przeszedł się w minionym tygodniu przez plac budowy. – Ale widać, że szykują się do robienia asfaltu. Drogę buduje firma STRABAG z Pruszkowa, która w Stargardzie ma na koncie więcej inwestycji. W tym fragment obwodnicy północnej. O postępy prac na placu budowy pytamy przedstawicieli miasta.
-Wykonane zostały roboty ziemne oraz część sieci kanalizacji deszczowej – informuje Piotr Styczewski, rzecznik prezydenta Stargardu. – Jak tylko poprawi się pogoda, to prace będą wznowione.
Całość realizuje spółka Strabag.
Projekt pn. „Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice” został dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 6PGR. Miasto otrzymało na ten cel prawie 3 mln zł.
– Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to inwestycja zakończy się w maju tego roku – dodaje Piotr Styczewski. ©℗
