Nowa droga rowerowa już zniszczona

Fot. Dariusz Gorajski

Niedawno wyremontowana została droga rowerowa w alei Fałata w parku Kasprowicza. Choć inwestycja została oddana do użytku zaledwie cztery miesiące temu, nawierzchnia już dziś nosi wyraźne ślady uszkodzeń. Rowerzyści i piesi zwracają uwagę na liczne ubytki, wyrwy oraz wypłukane fragmenty podłoża. Najpoważniejsze problemy widoczne są przed skrzyżowaniem z ulicą Zaleskiego, gdzie po intensywnych opadach deszczu część nawierzchni została dosłownie wymyta i spłynęła wraz z wodą.

Rowerzyści alarmują, że komfort jazdy w tym miejscu jest bardzo niski, a co gorsza, korzystanie ze ścieżki staje się niebezpieczne. Niektórzy podkreślają, że stan nawierzchni w wielu fragmentach jest gorszy niż przed remontem, kiedy nie było tak głębokich kolein. W ich ocenie świeżo wykonana inwestycja nie spełnia podstawowych standardów jakości i trwałości, co może świadczyć o błędach w realizacji lub użyciu niewłaściwych materiałów.

Sprawą zainteresował się radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej, który złożył interpelację do prezydenta Szczecina. Zwraca w niej uwagę, że nowa droga powinna gwarantować bezpieczeństwo i trwałość, a obecny stan budzi poważne wątpliwości. Pyta m.in. o okres gwarancji na tę inwestycję, o możliwość egzekwowania od wykonawcy napraw w ramach gwarancji oraz o to, kiedy zostaną usunięte ubytki zgłaszane przez mieszkańców.

Rowerzyści liczą, że miasto szybko podejmie działania naprawcze, aby droga w alei Fałata była bezpieczna i naprawdę odpowiadała potrzebom użytkowników.

(dg)