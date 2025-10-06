Poniedziałek, 06 października 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Nowa droga rowerowa już zniszczona

Data publikacji: 06 października 2025 r. 08:27
Ostatnia aktualizacja: 06 października 2025 r. 08:27
Nowa droga rowerowa już zniszczona
Fot. Dariusz Gorajski  

Niedawno wyremontowana została droga rowerowa w alei Fałata w parku Kasprowicza. Choć inwestycja została oddana do użytku zaledwie cztery miesiące temu, nawierzchnia już dziś nosi wyraźne ślady uszkodzeń. Rowerzyści i piesi zwracają uwagę na liczne ubytki, wyrwy oraz wypłukane fragmenty podłoża. Najpoważniejsze problemy widoczne są przed skrzyżowaniem z ulicą Zaleskiego, gdzie po intensywnych opadach deszczu część nawierzchni została dosłownie wymyta i spłynęła wraz z wodą.

Rowerzyści alarmują, że komfort jazdy w tym miejscu jest bardzo niski, a co gorsza, korzystanie ze ścieżki staje się niebezpieczne. Niektórzy podkreślają, że stan nawierzchni w wielu fragmentach jest gorszy niż przed remontem, kiedy nie było tak głębokich kolein. W ich ocenie świeżo wykonana inwestycja nie spełnia podstawowych standardów jakości i trwałości, co może świadczyć o błędach w realizacji lub użyciu niewłaściwych materiałów.

Sprawą zainteresował się radny Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej, który złożył interpelację do prezydenta Szczecina. Zwraca w niej uwagę, że nowa droga powinna gwarantować bezpieczeństwo i trwałość, a obecny stan budzi poważne wątpliwości. Pyta m.in. o okres gwarancji na tę inwestycję, o możliwość egzekwowania od wykonawcy napraw w ramach gwarancji oraz o to, kiedy zostaną usunięte ubytki zgłaszane przez mieszkańców.

Rowerzyści liczą, że miasto szybko podejmie działania naprawcze, aby droga w alei Fałata była bezpieczna i naprawdę odpowiadała potrzebom użytkowników.

(dg)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

asfalt
2025-10-06 09:41:30
Czemu można położyć asfalt koło Arkonki, hotelu Park a tutaj gdzie jest teatr letni położono nawierzchnie "barykadę " dla pieszych- starszych i inwalidów.Jaka to ekologia z asfaltu woda spływa i jest czysto.
Yes
2025-10-06 09:29:44
Polska myśl inżynieryjna XDD
To zdolny uczeń.
2025-10-06 09:14:32
Pobierał nauki w Ukrainie od samego Sławomira N.
ToNi
2025-10-06 09:05:56
Droga sztrowa to bardzo złe rozwiązanie, zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. Po deszczu każdy jest upaprany po kolana! W słoneczne dni i wietrzne kurz "zatyka" płuca, taki tam hardcorowy spacer, polecam włodarzom miasta :]
norma
2025-10-06 08:43:17
Żelazna dewiza "Prezia" - "zrób i zapomnij". Tak jest od lat przy każdej inwestycji.
Zdziwienie ?
2025-10-06 08:39:38
Nie wiedzieli że tam zawsze od dawna woda spływa - bo w głowie kapusta.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję