Normalność wróciła na Bezrzecze

Racjonalista

2023-08-31 09:47:34

Bardzo dobrze. To co było wcześniej to Rumunia lat 90. Choć prawdę mówiąc co to zmieni. Teraz będą samochody stały w korku ale na równej drodze. Co z obwodnicą Wołczkowa i Bezrzecza, na terenie wojskowym???