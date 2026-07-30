Nocne prace budzą mieszkańców [FILM]

W ciągu dnia nie pracują maszyny. Najgłośniejsze roboty drogowe realizowane są w godzinach nocnych. Fot. Dariusz GORAJSKI

Hałas ciężkich maszyn pracujących późnym wieczorem i w nocy przy wymianie nawierzchni w rejonie Placu Odrodzenia oraz ul. Piłsudskiego stał się problemem mieszkańców centrum Szczecina. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie wykonane po godz. 22.30, na którym widać i słychać frezowanie starej jezdni. Odgłos prac jest tak intensywny, że zagłusza rozmowę osób znajdujących się w pobliżu.

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Film opublikowany na profilu „STOP CHAM Szczecin” pokazuje pracę ciężkiego sprzętu podczas usuwania asfaltu. Mieszkańcy okolicznych budynków zwracają uwagę, że najbardziej uciążliwe roboty prowadzone są w porze nocnej, kiedy większość osób odpoczywa.

Remont nawierzchni przy Placu Odrodzenia i przyległym odcinku ul. Piłsudskiego jest jedną z ważniejszych inwestycji drogowych prowadzonych obecnie w centrum miasta. Prace dopiero się rozpoczęły. Mieszkańcy oczekują jednak zmiany organizacji robót. Ich zdaniem najgłośniejsze prace, takie jak frezowanie i kruszenie starej nawierzchni, powinny być wykonywane w ciągu dnia lub we wczesnych godzinach wieczornych. Pozwoliłoby to ograniczyć uciążliwości dla osób mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu nocnych robót wymagających zamknięcia ruchu, ale niewiążących się z tak dużym hałasem.

Pytania do prezydenta miasta skierował w tej sprawie radny Przemysław Słowik. Chce wiedzieć, dlaczego najbardziej hałaśliwe roboty prowadzone są nocą, kto zdecydował o takim harmonogramie i czy możliwa jest jego zmiana. Zwraca również uwagę na przejazdy ciężkiego sprzętu po chodnikach oraz pyta o nadzór nad inwestycją i ewentualną naprawę uszkodzeń.

Interesuje go również zakres inwestycji. Radny chce wiedzieć, dlaczego na tym odcinku ponownie wymieniana jest warstwa bitumiczna jezdni, podczas gdy zniszczone chodniki od wielu lat nie doczekały się kompleksowego remontu. Pyta również, czy po zakończeniu prac na rondach wyznaczone zostaną pasy rowerowe. ©℗

(dg)

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