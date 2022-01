Nocne loty nad Szczecinem w trosce o ciepło

Wielogodzinne loty niewielkiego samolotu na niskiej wysokości, który krążył we wtorek nad Szczecinem, zaniepokoiły wielu mieszkańców. W internecie pojawiło się wiele domysłów, spekulacji i teorii spiskowych, włącznie z rozsiewaniem kolejnego wariantu koronawirusa. Tymczasem to kolejne loty badawcze, jakie w naszym mieście w różnych odstępach czasu prowadzone są od niemal 20 lat.

- Loty odbywają się na nasze zlecenie - przyznaje Danuta Misztal ze Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. - Po raz pierwszy odbyły się ok. 2004 r. Po raz ostatni w lutym 2020.

Samolot z kamerą termowizyjną lata "gęsto", niemal powtarzając poszczególne odcinki, by zeskanować całą, liczącą 366 km sieć. Rozciąga się od prawobrzeża po Gumieńce i niemal od Przecławia do Polic. Nic zatem dziwnego, że loty mogą trwać wiele godzin, albo i kilka dni. Mogą się jednak odbywać w ściśle określonych warunkach.

- Loty odbywają się z niewielką prędkością i na bardzo niskiej wysokości, która wynosi mniej, niż 1 km - tłumaczy Danuta Misztal. - Do tego temperatura musi wynosić ok 0 st. C lub być ujemna, a widoczności nie mogą przesłaniać chmury. Potrzebne jest przejrzyste powietrze.

Dlatego trudno jest przewidzieć, kiedy samolot wystartuje, z tego samego powodu nie można mieszkańców wcześniej uprzedzić o krążącej maszynie, która może hałasować nawet do późnych godzin wieczornych.

Zamontowana na pokładzie samolotu kamera rejestruje obraz miasta. SEC, znając dokładnie przebieg swoich sieci, jest w stanie wychwycić wszelkie odchylenia od normy. Jeśli obraz z danego miejsca jest jaśniejszy, można podejrzewać, że dochodzi tam do wycieku ciepłej wody lub sieć jest na tyle osłabiona, że w krótkim czasie może dojść do jest przerwania. To z wyprzedzeniem pozwala podjąć interwencję i zapobiec awarii.

Na razie nie wiadomo, czy wtorkowe warunki pogodowe pozwoliły na zbadanie całej sieci. Firma, która prowadzi badania na zlecenie SEC, nie przekazała jeszcze takich danych. Być może loty będą kontynuowane, ale hałasujący samolot nie powinien nikogo niepokoić. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI