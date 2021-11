Nocne graffiti, czyli #RazemDlaPrzygodnej

„Zostawcie te drzewa", „Tu żyją zwierzęta - nie zabijajcie ich" oraz #RazemDlaPrzygodnej - przeczytać można na jezdni ul. Przygodnej. Napisy pojawiły się tej nocy, czyli w przeddzień zapowiadanej na wtorek (16 listopada) wizji lokalnej z udziałem Urzędu Marszałkowskiego, którego urzędnicy wkrótce będą decydować o być albo nie być ponad 500 drzew w ostatniej zielonej enklawie Gumieniec, o których wycięcie zabiega szczeciński magistrat.

Udział w wizji lokalnej jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych (godz. 10.30). Natomiast formalnie w tymże postępowaniu stronę społeczną będzie reprezentował Igor Podeszwik, lider „Nowego Szczecina".

Przypomnijmy: Magistrat prze do budowy przedszkola na zalesionym terenie, kosztem ponad 500 drzew dawnej szkółki miejskiej zieleni. Mimo że ta potrzebna Gumieńcom inwestycja mogłaby być realizowana z powodzeniem na - również należącej do Gminy Miasto Szczecin - łąkowej, niemal pozbawionej wysokiej zieleni, działce przy tej samej ul. Przygodnej, tyle że bliżej ul. Ku Słońcu. Twarde stanowisko magistratu, wzmocnione działaniem metodą faktów dokonanych - m.in. wystawienie na sprzedaż części łąkowej działki dla dalszego zagęszczenia budowy mieszkaniowej w rejonie ul. Polskich Marynarzy oraz zapowiedź budowy nowej Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą miejscowej Rady Osiedla na pozostałej części tejże działki - doprowadziło do kryzysu społecznego na bezprecedensową skalę.

W odpowiedzi na działania magistratu, wspartego przez przychylną prezydentowi część RO Gumieńce, mieszkańcy wraz z miejskimi aktywistami zjednoczyli siły dla uratowania ostatniej zielonej enklawy w tej części Szczecina. Tworząc ruch #RazemDlaPrzygodnej. W obronie drzew pisali apele, organizowali marsze i manifestacje, składali wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak o wiele skuteczniejsze okazało się działania a drodze prawnej, podjęte przez Igora Podeszwika, lidera „Nowego Szczecina".

Mimo że magistrat rozstrzygnął przetarg na budowę przedszkola na spornym gruncie, a wykonawca ogrodził teren planowanej inwestycji uzyskawszy dla niej pozwolenie na budowę, to wycinka drzew jednak została powstrzymana. Przynajmniej czasowo.

Więcej o tej sprawie - we wtorkowym papierowym wydaniu „Kuriera" i artykule pt. „Praw(n)a obrona zieleni"

Arleta NALEWAJKO