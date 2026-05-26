Nocą w Szczecinie. Znicz dla Pileckiego

Szczecinianie uczcili bohaterskiego żołnierza. Fot. Bartosz ILCEWICZ

Znicz dla Rotmistrza, to wydarzenie upamiętniające, przypominające o śmierci rotmistrza pułkownika Witolda Pileckiego, który zginął z rąk komunistów.

78 lat temu Witold Pilecki został zgładzony w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Ponad 50 mieszkańców grodu Gryfa przybyło nocą na Rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie, by przypomnieć o polskim Bohaterze, ochotniku do Auschwitz, żołnierzu, konspiratorze. Było słowo o postaci Rotmistrza, była modlitwa, Apel Pamięci i rekonstrukcja ostatnich chwil wraz z egzekucją Witolda Pileckiego.

Na Rondzie zapalonych zostało także 78 zniczy, które były swoistym blaskiem i światełkiem pamięci. W wydarzeniu uczestniczyli młodsi i starsi, harcerze, przedstawiciele organizacji społecznych i patriotycznych oraz stron politycznych. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego, a całość prowadził Bartłomiej Ilcewicz. (mij)

