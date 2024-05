Niszczył ściany, został złapany

Edek

2024-05-25 10:44:29

Skoro jest artysta to niech na wlasny koszt własnoręcznie odnowi wszystkie uszkodzone elewacje. A potem do pierdla i niech przemysli swoje postępowanie. Niestety ideologia złotego dzbana ,,robta co chceta ,, zbiera swoje żniwo. Szacun dla policji ze zlapali tego idiote.Wielkie dzięki.Moze przez to nasze miasto bedzie piękniejsze.