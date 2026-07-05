Niezwykły video-mapping o Szczecinie na gmachu magistratu [GALERIA, FILM]

Fot. Piotr Sikora

Finałem sobotnich obchodów osiemdziesiątych pierwszych urodzin miasta był video-mapping „Szczecin – w Twoim tempie”.

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Zgromadzeni przed magistratem na pl. Armii Krajowej widzowi mieli możliwość obejrzenia na fasadzie gmachu barwnej prezentacji poświęconej miastu. W szeregu video-impresji Szczecin został przedstawiony jako miejsce przyjazne mieszkańcom, które nie pędzi jak szalone, ale pozwala żyć w swoim własnym rytmie.

"Szczecin nie wybiera za ciebie tempa. Daje przestrzeń, byś mógł je odnaleźć. Szczecin - nie za szybko, nie za wolno. W twoim tempie" - można było usłyszeć podczas pokazu.

(k)

Realizacja fimu Piotr Sikora

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