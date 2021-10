Nieźle dmuchnęło. Ponad tysiąc interwencji strażaków

Wichura z czwartku na piątek (22.10) mocno dała się we znaki parkom i lasom. W Szczecinie aleje były usłane nie tylko "zdmuchniętymi" przez wiatr liśćmi, ale i połamanymi - większymi lub mniejszymi - gałęziami. Na szczęście obyło się bez większych strat w drzewostanie.

W parku im. Stanisława Nadratowskiego wichura poważnie uszkodziła duże drzewo. Od rana trwało usuwanie połamanych konarów. Z kolei na ulicy Międzyparkowej w Lesie Arkońskim na drogę przewróciło się drzewo. W regionie straż pożarna interweniowała ponad 1000 razy. Były to głównie wyjazdy do połamanych drzew i uszkodzonych dachów. Strażacy apelują, aby w piątek nie wchodzić do parków i nie parkować samochodami pod drzewami.

(kl, rj)