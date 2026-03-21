Nietrzeźwy rowerzysta sprawcą kolizji drogowej

Policjanci z Komisariatu Policji w Nowogardzie skontrolowali 64-letniego mężczyznę, który kierował rowerem w stanie nietrzeźwości i doprowadził do kolizji drogowej.

W dniu 19 marca 2026 roku, około godz. 15 dyżurny Komisariatu Policji w Nowogardzie skierował patrol na ulicę 3 Maja w Nowogardzie, gdzie według zgłoszenia doszło do zdarzenia drogowego. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że 64-letni mieszkaniec powiatu łobeskiego jadąc rowerem po chodniku, wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w znajdujący się już na przejściu samochód.

Podczas interwencji policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Przeprowadzone badanie wykazało, że znajdował się on w stanie nietrzeźwości – pierwszy pomiar wykazał 0,36 mg/l, natomiast drugi 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z popełnionym wykroczeniem mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Dodatkowo odpowie on za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci zakazali mu dalszej jazdy.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie trzeźwości i rozwagi. Kierowanie jakimkolwiek pojazdem pod wpływem alkoholu stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

