Nieśpieszny pociąg w Szczecinie

Pociąg IC Nieśpieszny dotarł dzisiaj po południu do Szczecina. To skład w klasycznym, oliwkowym kolorze, który - jak przekazuje PKP Itercity - nawiązuje do dawnej estetyki kolei i przywołuje klimat, w którym sama droga była równie ważna jak cel.

- Spokojne tempo jazdy i malownicze trasy sprawiają, że podróż staje się czasem na wyciszenie, rozmowę, lekturę – i po prostu na patrzenie w okno - opisuje realizator tego projektu. - Na pokładzie czeka oferta gastronomiczna WARS inspirowana smakami dawnych lat: klasyczne przekąski i dania, dziś spotykane coraz rzadziej, serwowane w atmosferze wagonu pamiętającego najlepsze tradycje kolejowej gościnności.

Pociąg ten będzie na szczecińskim Dworcu Głównym także w sobotę 30 maja. Wprawdzie bilety na podróż nim ze Szczecina już są niedostępne, ale jeśli ktoś chciałby na żywo obejrzeć ten "nieśpieszny' pociąg, to szansa ma właśnie w sobotę - ma być na Dworcu Głównym w stolicy województwa o godz. 9.00 (o tej porze ruszy ze Szczecina do Kamienia Pomorskiego i trasa ta zajmie mu ponad 3 godziny).

