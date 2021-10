Niemcy obawiają się imigrantów. Więcej kontroli na pograniczu

Niemcy są zaniepokojeni sytuacją na granicy z Pomorzem Zachodnim. Chodzi o napływ imigrantów. Niemcy wiedzą o wydarzeniach na granicy z Białorusią. Jak podają niemieckie media, do końca sierpnia na odcinku między Pomorzem Zachodnim a landem Meklemburgia-Pomorze Przednie zatrzymano prawie 300 osób próbujących nielegalnie dostać się do Europy Zachodniej. Ta liczba wciąż rośnie. Według gazety „Ostsee Zeitung”, burmistrz Löcknitz twierdzi, że ludzie boją się chodzić do lasu. Policjanci federalni coraz częściej patrolują przygraniczne tereny a na przejściach granicznych kontrolowane są busy. W akcji wykorzystywane są także helikoptery. Sprawdzane są przede wszystkim przygraniczne kompleksy leśne i mało uczęszczane drogi. Miejscowi policjanci są wspierani przez służby federalne. Na razie nie wiadomo, ilu imigrantów zatrzymała do tej pory zachodniopomorska straż graniczna. Czekamy na informację od rzecznika.