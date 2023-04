Nielegalna bimbrownia zlikwidowana [GALERIA]

Fot. IAS w Szczecinie

Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zlikwidowali nielegalną bimbrownię w powiecie koszalińskim. Alkohol był produkowany w przydomowym pomieszczeniu. W trakcie przeszukania zabezpieczono aparaturę odpędową oraz 49 litrów alkoholu o różnej mocy.

- Zatrzymaliśmy mężczyznę produkującego nielegalny alkohol. Może mu teraz grozić kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienie wolności do roku. O wysokości kary w tym przypadku zadecyduje sąd – mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Funkcjonariusze podkreślają, że nielegalny alkohol jest niebezpieczny. Laboratoria celne niejednokrotnie potwierdzały wykorzystanie alkoholu technicznego służącego m.in. do produkcji płynów do spryskiwaczy i podpałek do grilla jako dodatku do tzw. bimbru oferowanego do sprzedaży na czarnym rynku.

oprac. (rj)