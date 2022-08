Niefortunny skok do wody. 13-latek zawisł na gwoździu

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło dziś (9 sierpnia) wieczorem nad jeziorem w Wapnicy w gminie Suchań. 13-letni chłopiec podczas skoku do wody przebił sobie rękę gwoździem i przez kilkadziesiąt minut wisiał przybity do drewnianej kładki. Pomogli mu dopiero strażacy.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 19.30.

- Zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia poszkodowanego do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego - informuje Rafał Węgrzyn, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. - Młody chłopiec skakał tam z kładki do wody. Pękła pod nim deska i przebił sobie rękę

gwoździem.

13-latek dość długo wisiał na gwoździu, nawet ratownikom ciężko było go uwolnić. W końcu się udało. Na miejscu działali strażacy z Choszczna i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy i Resku. Była tam też policja. Wezwany zespół ratownictwa medycznego zabrał nastolatka do szpitala.

(w)