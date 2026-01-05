Niedziela pod znakiem „Zrobione w Szczecinie” [GALERIA]

Kolejny festiwal „Zrobione w Szczecinie” odbył się w minioną niedzielę.

​W niedzielę 4 stycznia OFF Marina na Pomorzanach po raz kolejny stała się centrum wszystkiego, co w mieście najlepsze. Festiwal „Zrobione w Szczecinie” udowodnił, że lokalne marki mają się czym chwalić, a mieszkańcy potrafią to docenić. Już od porannych godzin na miejscu pojawiło się wielu szczecinian. Jedni przyszli z konkretną listą zakupów, inni zaglądali tu przy okazji spaceru, skuszeni możliwością poznania twórców, których dotąd znali głównie z mediów społecznościowych.

​W sali festiwalowej na piętrze swoje stoiska rozłożyli laureaci znaku jakości „Zrobione w Szczecinie”, a wybór produktów był naprawdę spory – od ceramiki i plakatów po naturalne kosmetyki.

- Skompletowana oferta zgłoszonych marek jest naprawdę fantastyczna - mówił Krzysztof, jeden z uczestników. Dla wielu wystawców była to pierwsza okazja, by oficjalnie zaprezentować się z nowym certyfikatem.

- Ta edycja ma na celu przedstawienie nowych laureatów marki. To dobra okazja, żeby porozmawiać z klientami i pokazać produkty na żywo – wyjaśniała Karolina, prezentująca swoje wyroby.

​Kiedy torby wypełniły się już rękodziełem, wielu szczecinian kierowało swoje kroki do sali głównej, gdzie tradycyjnie królował Szczeciński Bazar Smakoszy. Można było tam nie tylko zrobić zapasy rzemieślniczego pieczywa czy serów, ale też zjeść niespieszne śniadanie.

- Oprócz festiwalu, równolegle na Bazarze Smakoszy jest okazja do zjedzenia posiłku i wypełnienia koszyków doskonałymi produktami. Bazar odbywa się w każdą niedzielę, a my przychodzimy tu regularnie, bo znamy wystawców i wiemy, czego się spodziewać – przyznał Łukasz, który odwiedził wydarzenie z rodziną.

​Festiwal to przede wszystkim promocja koncepcji wspierania „swoich”. Znak „Zrobione w Szczecinie” to miejski certyfikat jakości, który trafia do firm i twórców silnie związanych z naszym regionem. Posiada go również „Kurier Szczeciński”. Dzięki takim inicjatywom lokalny biznes pokazuje, że w Szczecinie powstają rzeczy wyjątkowe.

Wydarzenie miało otwarty charakter, idealnie wpisało się w luźną, niedzielną atmosferę. Warto pamiętać, że lokalni twórcy działają przez cały rok, a okazja do wspólnego śniadania na Bazarze Smakoszy powtarza się w każdy weekend.©℗

Fot. Dariusz Gorajski

