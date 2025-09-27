Niedziela, ogród i TOZiaki. Lato, słoiki i moc dobrego

Cały dochód uzyskany w trakcie niedzielnej imprezy charytatywnej zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym TOZ. Fot. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Mnóstwo atrakcji dla uczestników. Moc dobrego dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Mowa o „Lecie zamkniętym w słoikach” – imprezie, jaka już w najbliższą niedzielę zapewne poruszy serca szczecińskich zwierzolubów.

Pod tym oryginalnym tytułem kryje się równie niebanalne wydarzenie. Czyli kolejna z imprez charytatywnych w gościnnych progach szczecińskiego TOZ, która ma pomóc w zdobyciu środków na pomaganie: ratowanie, leczenie i zimowe wsparcie czworonogów w potrzebie. Tym razem – pod patronatem medialnym naszego „Kuriera”.

– To kolejny super pomysł na wydarzenie naszych wolontariuszy. W słoikach będą pyszne, naturalne i ręcznie robione przetwory na słono i słodko. Na miejscu będzie można spróbować czegoś ciepłego: od herbaty i kawy po zupy i dania także w wersji wege. Można będzie kupić również na wynos serwowane przez naszych wolontariuszy m.in. smakowite ciasta i ciasteczka – do udziału w niedzielnej (28 września) imprezie zachęca TOZ.

Podczas kiermaszu, z którego dochód zasili konto TOZiaków, będą również sprzedawane akcesoria dla psiaków i kociaków – np. ubranka, szelki, smycze, obroże i zabawki.

– Powrócimy do akcji zaadoptuj książkę. Na jednym ze stoisk będą czekały używane i już niechciane: wystarczy podejść, wrzucić coś do puszki i zabrać ze sobą do domu takiego przyjaciela na deszczowe wieczory. Datek za książkę będzie dowolny: na stoisku nie będzie cen – zasady charytatywnej akcji wyjaśniają wolontariusze TOZ. – Mamy również przygotowaną górę ubranek używanych i nowych, a przy ich przygarnianiu będzie obowiązywała taka sama zasada jak przy książkach: dowolny datek do puszki.

Pomóc będzie można, kupując przedmioty wystawione do sprzedaży, ale również – przynosząc to, co podopiecznym TOZ jest najpotrzebniejsze: karmę (suchą i mokrą) dla kotów oraz psów, koce, duże ręczniki, poszwy, prześcieradła, żwirki, legowiska, a także środki czystości (od rękawiczek jednorazowych, przez podkłady higieniczne, po chemię gospodarczą).

Niedzielne „Lato zamknięte w słoikach” będzie się odbywało w godz. 10 do 15, w ogródku przy siedzibie TOZ (ul. Ojca Beyzyma 17).

(an)