Niebezpieczne substancje nie zostały zutylizowane

Zenobia K.

2023-07-27 17:03:10

Co na to Samorządowy Sztab Kryzysowy do spraw Odry? Jak te chemikalia i śmieci spłyną do Odry to mamy całe bulwary do wyłączenia. Kto zlekcewazył datę ważności pozwolenia w UM oraz kto nie podjął działań w tej sprawie zgłoszonych przez inspektorów? To nie zabawa !