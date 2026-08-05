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Niebezpieczne dziury naprawione. Kierowcy odetchnęli z ulgą

Data publikacji: 05 sierpnia 2026 r. 08:20
Ostatnia aktualizacja: 05 sierpnia 2026 r. 08:50
Niebezpieczne dziury naprawione. Kierowcy odetchnęli z ulgą
Teraz drogą Studnica - Storkowo można bezpiecznie jeździć. Fot. Internautka  

To dobra wiadomość dla mieszkańców i kierowców korzystających z drogi powiatowej łączącej Studnicę ze Storkowem w gminie Ińsko. Uszkodzona nawierzchnia, która od dłuższego czasu budziła obawy użytkowników, została naprawiona.

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Kilka dni temu informowaliśmy o fatalnym stanie tego odcinka. Na jezdni znajdowały się liczne głębokie wyrwy, które utrudniały bezpieczną jazdę. Kierowcy byli zmuszeni do omijania dziur, często zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, a wielu z nich obawiało się uszkodzenia zawieszenia czy opon. Szczególnie niebezpiecznie było po opadach deszczu, gdy ubytki w nawierzchni wypełniała woda.

Sprawę zgłosiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie oraz władz gminy Ińsko. Wówczas zastępca burmistrza Krzysztof Paluch informował, że samorząd wielokrotnie zwracał uwagę zarządcy drogi na problem. Jak przekazał, otrzymywał zapewnienia, że naprawa została wpisana do lipcowego harmonogramu likwidacji ubytków.

Prace zostały już wykonane. Jak informują nas mieszkańcy, drogowcy uzupełnili największe wyrwy, dzięki czemu przejazd trasą jest obecnie znacznie bardziej komfortowy i bezpieczny.

(w)

 

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