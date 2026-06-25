Nie żyje Zofia Pilarz, wieloletnia kierowniczka nowogardzkiej biblioteki

Jarosław BZOWY

Przez niemal pół wieku kierowała nowogardzką biblioteką, wychowując kolejne pokolenia czytelników. Kochała książki, historię i swoje rodzinne miasto. 24 czerwca 2026 roku zmarła Zofia Pilarz – jedna z najbardziej zasłużonych postaci życia kulturalnego Nowogardu. Miała dar dzielenia się wiedzą, a jej opowieści o Polsce, patriotyzmie i historii pozostaną w pamięci wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego.

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Nowogard pożegnał niespodziewanie osobę wyjątkową. Zofia Pilarz przez dziesięciolecia była dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, a zarazem ambasadorką kultury, lokalnej historii i czytelnictwa. Jeszcze niedawno snuła plany kolejnej pielgrzymki i spotkań. Dla mieszkańców była symbolem biblioteki i przewodniczką po świecie książek. Całe życie związała z Nowogardem – tu się urodziła, wychowała i rozpoczęła pracę zawodową. Biblioteką kierowała blisko 50 lat, pozostawiając trwały ślad w historii miasta. Jak mówiła: „Biblioteka ukształtowała mnie, a ja ukształtowałam bibliotekę”. Czytelnicy „Kuriera Szczecińskiego” pamiętają ją jako osobę otwartą i chętnie dzielącą się wiedzą. Z pasją opowiadała o historii Polski, literaturze i wartościach patriotycznych. W pamięci pozostał m.in. wywiad, którego udzieliła wraz z nieżyjącym już także mężem Bogdanem Pilarzem – o niepodległości Rzeczypospolitej i odpowiedzialności za Ojczyznę. Historia była jej pasją. Wraz z mężem gromadziła pamiątki, dokumenty, fotografie i militaria związane z dziejami Polski. Chętnie uczestniczyła w spotkaniach, uroczystościach i wydarzeniach patriotycznych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jak wspomina Mirosław Berezowski, jej wieloletni przyjaciel, radny Gminy Nowogard i członek Stowarzyszenia Kresy Wschodnie, za jej kadencji biblioteka była wysoko notowana w ogólnopolskich rankingach branżowych. Była inicjatorką wielu wystaw patriotycznych i aktywnie upowszechniała wiedzę o płk. Andrzeju Kiszce ps. Dąb. Nawet na emeryturze pozostawała aktywna. Uczestniczyła w wydarzeniach patriotycznych w Nowogardzie, Szczecinie i Warszawie. Jako członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin angażowała się w tworzenie miejsc pamięci, m.in. Głazów Pamięci Narodowej i Pomnika Niepodległości w Nowogardzie. Regularnie brała udział w kwestach na rzecz upamiętnienia polskich bohaterów. – Miała jeszcze wiele planów i pomysłów. Jej odejście to wielka strata dla środowisk patriotycznych i całego Nowogardu – napisał Mirosław Berezowski. Uroczystości pogrzebowe Zofii Pilarz odbędą się 29 czerwca 2026 roku na Cmentarzu Komunalnym w Nowogardzie.

(jb)



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