Nie żyje Roman Kraszewski

Fot. Filharmonia Szczecińska

W wieku 96 lat odszedł Roman Kraszewski, pionier Szczecina, postać fundamentalna dla życia muzycznego w naszym mieście.

Roman Kraszewski był założycielem pierwszej powojennej szkoły muzycznej w Szczecinie (1947 r.), współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Opery i Operetki w Szczecinie. Stworzył wiele kompozycji, na czele z "Pieśniami Pomorza" z cyklu Polska Pieśń Ludowa.

Zajmował się publicystyką oraz krytyką muzyczną - publikował teksty także na łamach naszej gazety. Uczył w szkołach muzycznych.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie napisał: "Był dla nas osobą szczególnie ważną. Przez lata swojej pracy pedagogicznej współtworzył tożsamość szkoły i kształcił wiele pokoleń jej absolwentów. Jego wiedza, konsekwencja oraz szacunek wobec muzyki i ucznia pozostawiły trwały ślad w pamięci tych, których uczył i z którymi pracował".

Także Akademia Sztuki w Szczecinie pożegnała Romana Kraszewskiego: "25 października 1947 roku uczestniczył również w pierwszym koncercie orkiestry symfonicznej Robotniczego Towarzystwa Muzycznego, która w późniejszych latach przekształciła się w zespół Filharmonii Szczecińskiej. Z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że działalność Pana Romana Kraszewskiego stworzyła fundamenty edukacji muzycznej w Szczecinie i przyczyniła się do ukształtowania wielu pokoleń pedagogów oraz artystów – także naszych wykładowców".

(as)

