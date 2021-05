Nie żyje Piotr Ochman - pasjonat teatru, zdobywca Bursztynowego Pierścienia. Miał 60 lat

Jac

2021-05-14 21:33:09

Piotr był synem mojej nauczycielki w Liceum. Była wspaniałym pedagogiem. Nie poznałem go bliżej, ale znam jego dokonania. Mógł zrobić jeszcze więcej, ale przedwczesna śmierć go zabrała. Jest to dotkliwa strata dla szczecińskiej kultury. Wyrazy współczucia dla rodziny.