Nie żyje Juliusz Sienkiewicz

Zmarł znany koszalinianin Juliusz Sienkiewicz. Był wnukiem uznanego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza, laureata Literackiej Nagrody Nobla. Miłość do historii Juliusz Sienkiewicz odziedziczył z genami, choć nie dane mu było poznać osobiście swojego dziadka. Z wykształcenia był etnografem. Od 1968 roku pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Konserwacji Zabytków w Koszalinie, a 7 lat później związał się z koszalińskim Muzeum. Tam został kierownikiem Działu Etnografii, a następnie od 1990 roku aż do przejścia na emeryturę zajmował gabinet dyrektora placówki. Jak sam mówił więzy krwi z polskim noblistą ciążyły mu jedynie w latach szkolnych, gdy na lekcjach omawiano dzieła jego dziadka. Z czasem stał się piewcą historii swojej rodziny. Chętnie spotkał się z miłośnikami Trylogii. Był znakomitym gawędziarzem. Koszalińscy muzealnicy zapamiętali go jako człowieka o ogromnym dystansie do siebie, towarzyskiego i obdarzonego dużym poczuciem humoru. Kochał swoją pracę. Zmarł w wieku 89 lat.©℗

(pw)