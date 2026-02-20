Nie żyje Henryk Kołodziej

Fot. Dariusz Gorajski

Zmarł Henryk Kołodziej, wieloletni Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie.

Urodził się 20 czerwca 1952 r. w Charzynie w powiecie Kołobrzeg. Do 1982 r. pracował jako inspektor okręgowy w Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Szczecinie. W stanie wojennym został zwolniony z pracy w sektorze publicznym. Od 1983 r. działał zawodowo w sektorze prywatnym. Od 1993 r. był właściciel firmy budowlanej „BUDOM” w Szczecinie.

Najbardziej znany był jednak ze swojej działalności społecznej. W latach 1984 – 2007 był najpierw przewodniczący koła, a następnie przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (UTSK), później Związku Ukraińców w Polsce. Był też delegatem na zjazd Europejskiego Kongresu Ukraińców.

Henryk Kołodziej był wieloletnim, aktywnym działaczem na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego, współpracy międzynarodowej obu państw, a także popularyzatorem kultury ukraińskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Od lipca 2006 r. pełnił społeczną funkcję Konsula Honorowego Ukrainy w Szczecinie.

