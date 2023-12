Nie strzelaj w sylwestra!

Dobrostan zwierząt, bezpieczeństwo nasze i sąsiadów oraz ekologia - to czynniki, które powinniśmy wziąć pod uwagę, kiedy w sylwestra będziemy podejmowali decyzję, czy wybieramy fajerwerki, czy inną lepszą alternatywę. O to, by nie strzelać w sylwestra apeluje do mieszkańców miasta m.in. Nowa Generacja Szczecin.

Stowarzyszenie przypomina - sylwester i Nowy Rok to czas niezwykle trudny dla zwierząt: psów, kotów, pozostałych zwierząt domowych, hodowlanych, a także dzikiej zwierzyny i ptactwa. Strzały petard, huk i blask fajerwerków u większości z nich wywołuje skrajne emocje: strach, lęk, stres. Zwierzęta, nieświadome tego, co się dzieje, wpadają w panikę, doznają traum i urazów. W wyniku zagrożenia uciekają, gubią się, tracą życie.

- Dla nas, ludzi, jest to tylko chwilowy pokaz świateł na niebie - mówi młodzież. - A dla nich najstraszniejsza noc w roku.

Jakub Wojciechowski z Nowej Generacji zwraca uwagę na seniorów i najmłodszych:

- Jedni się cieszą, że mogą puścić fajerwerki, ale cierpią na tym ludzie starsi, małe dzieci, które zwyczajnie się tego boją - mówi. - To dla nich dzień pełen chaosu i hałasu, nie wiąże się z niczym przyjemnym. A przecież mamy wiele sposobów na uczczenie sylwestra w inny sposób niż wystrzałem materiałów pirotechnicznych. Nie róbmy tego, to obniża jakość życia mieszkańców. Europejskie miasta idą w tę stronę, by świętować sylwestra laserowo, pokazem świateł, a nie pokazami fajerwerków.

Kolejny ważne argumenty przeciw fajerwerkom: są ogromnym zagrożeniem dla środowiska - chemikalia mogą się dostać do gleby czy do zbiorników wodnych i je zanieczyścić. To również problem odpadów, bo po sylwestrze wiele osób nie sprząta pozostałości po sztucznych ogniach, a to stanowi zagrożenie dla zwierząt, które mylą je z pokarmem.

- Ponad tysiąc interwencji straży pożarnej, 800 pożarów, ranni, nawet ofiary śmiertelne - wyliczają członkowie Stowarzyszenia. - Czy naprawdę warto ryzykować życie i zdrowie dla chwili zabawy?

Z tym apelem Nowa Generacja Szczecin występuje co roku. Takich głosów jest więcej. Czy widać zmianę w sylwestrowych decyzjach mieszkańców miasta?

- Myślę, że tak - ocenia Mateusz Gieryga z NGS. - Miasto samo zrezygnowało z pokazów, jakie odbywały się co roku. Do apelu „Nie strzelam w sylwestra” dołącza wiele organizacji pozarządowych, również radni. Komfort mieszkańców się zwiększa, gdy tego huku nie ma. Na szczęście z roku na rok pokazów jest coraz mniej i tak naprawdę większość to pokazy indywidualne. Zamiast życzeń hucznego sylwestra, życzmy sobie, by sylwester i cały nadchodzący nowy rok były spokojne.

(gan)