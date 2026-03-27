Nie chce Strefy Czystego Transportu. Składa wniosek o unieważnienie uchwały Rady Miasta

Michał Wójtowicz, działacz Nowej Nadziei i sekretarz Rady Osiedla Stare Miasto zapowiada, że złoży do wojewody wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu. Fot. Agata JANKOWSKA

We wtorek 24 marca szczecińscy radni podjęli decyzję o wprowadzeniu w części Starego Miasta Strefy Czystego Transportu. To temat, który od dawna wywoływał skrajne emocje - zarówno wśród mieszkańców Szczecina, jak i polityków czy lokalnych działaczy. Do krytyków pomysłu należą między innymi radni PiS czy działacze Nowej Nadziei (Konfederacji). Jeden z członków tej ostatniej - Michał Wójtowicz - zapowiedział złożenie wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie ustanowienia SCT do wojewody zachodniopomorskiego.

Tekst wniosku jest już gotowy, obecnie w trakcie analizy prawnej. Jego autor czeka także na nadanie numeru uchwale.

Jak mówi, nie zgadza się na wprowadzenie w mieście SCT między innymi z powodu "pozornej celowości" - nie chodzi o ekologię, ale o dofinansowanie.

- Będę kierować wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie ustanowienia Strefy Czystego Transportu z kilku powodów - tłumaczy. - Gdy pojawił się projekt uchwały intencyjnej w 2024 roku, radni i urzędnicy argumentowali, że to w trosce o jakość powietrza. Bardzo szybko jako Nowa Nadzieja obaliliśmy tę argumentację, podpierając się danymi z corocznej analizy jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Z czasem już tylko radni z Zielonych próbowali wmawiać ludziom, że chodzi o jakość powietrza, a finalnie i oni zrezygnowali z tej narracji i wszyscy zaczęli otwarcie mówić, że chodzi tylko o pieniądze z dofinansowania. I tu dochodzimy do pierwszego argumentu – pozorna celowość. W świetle przepisów uchwała jest w pełni legalna, bo w uzasadnieniu nadal jest mowa o jakości powietrza, ale nikt, ani przed opracowaniem projektu SCT, ani na żadnym etapie projektowania czy konsultacji, nie dokonał analizy jakości powietrza w proponowanym obszarze, a sami politycy i urzędnicy mówili, że z jakością powietrza problemu nie mamy i nie ona jest powodem wprowadzania strefy.

Kolejnym argumentem jest dojazd do nieruchomości położonych przy ulicach nieobjętych strefą, w tym między innymi ul. Wyszyńskiego, Kurkową czy Al. Niepodległości, który będzie przebiegał przez SCT (dojazd od ulicy Grodzkiej, Księcia Mściwoja czy Tkackiej). Działacz Nowej Nadziei jest także sceptyczny wobec możliwości kontroli ruchu w strefie przez służby porządkowe.

- Zwolnieni z restrykcji obowiązujących w strefie mają być tylko mieszkańcy ulic objętych strefą. Godzi to w swobodę przemieszczania się, do której wszyscy mamy prawo. Brak realnego nadzoru nad strefą. Kontrole mają być prowadzone przez kontrolerów NiOL, a ze słów wiceprezydenta Kadłubowskiego mogliśmy się dowiedzieć, że system, za pomocą którego prowadzone są kontrole w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, ma być sprzężony z systemem straży miejskiej (szczegółów na ten temat brak). Ponadto za egzekwowanie wjazdu do strefy ma odpowiadać straż miejska i policja. Już dzisiaj widzimy, jak nieporadne są wyżej wymienione służby w kwestii nielegalnego czy nieprawidłowego parkowania, a nasi rządzący próbują zaklinać rzeczywistość i wmawiać nam, że w przypadku SCT będzie inaczej. Całość układa się w obraz sytuacji, w której, jeżeli nie zostaniemy skontrolowani więcej niż 30 razy przez kontrolera NiOL, tak naprawdę strefa nie będzie w żaden sposób pilnowana, a więc trzeba się zgodzić tutaj z radnym Radziwinowiczem, iż będzie to Udawana Strefa Czystego Transportu, traktowana jako maszynka do wyciągania pieniędzy z dofinansowań unijnych co jest poważnym naruszeniem prawa - uważa autor wniosku. ©℗

Agata Jankowska

