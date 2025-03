Nie będzie wody w kranach w rejonie Wałów Chrobrego

Fot. Dariusz GORAJSKI

We wtorek 11 marca br. w godz. od 17 do 22 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków znajdujących się w obszarze wyznaczonym ulicami Zygmunta Duczyńskiego, Teofila Starzyńskiego (wraz z hotelem „Park”), Wawelską, Wały Chrobrego wraz z ulicami Małopolską, Zygmunta Starego, Szczerbcową, Jarowita i Henryka Pobożnego. Wody nie będzie także w Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz w Muzeum Centrum Dialogu Przełomy.

W tym czasie odbędą się zaplanowane wcześniej prace na sieci wodociągowej. Po ich zakończeniu woda systematycznie będzie powracać do mieszkań.

(K)