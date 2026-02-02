Poniedziałek, 02 lutego 2026 r. 
Nie bądź obojętny, reaguj

Data publikacji: 02 lutego 2026 r. 15:14
Ostatnia aktualizacja: 02 lutego 2026 r. 15:14
Fot. Robert Stachnik/archiwum  

W związku z bardzo niskimi temperaturami szczecińscy policjanci wspólnie z innymi służbami prowadzą całodobowe kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności. Odwiedzają m.in. pustostany, altany, parki. Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji wspólnie ze Stowarzyszeniem Feniks rozdają jedzenie oraz śpiwory oraz kierują potrzebujących do placówek pomocowych. I apelują do mieszkańców miasta – nie bądź obojętny! Jeśli widzisz osobę, która może potrzebować pomocy – reaguj, dzwoń pod 112 lub 986. Jeden telefon może uratować życie.

