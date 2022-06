Nauczą, zaproszą na turniej. Zagraj w roundnet

Można przyjść samemu, z rodziną lub z przyjaciółmi… Zapoznać się z zasadami i zagrać w roundnet. Bezpłatne spotkanie z tym rodzajem aktywności ruchowej organizuje po raz trzeci Fundacja Kamienica1 – to na kąpielisku Głębokie w Szczecinie, w środę (22 czerwca) w godzinach 18-20.

– Dowiecie się lub przypomnicie sobie co jest potrzebne do gry, poznacie lub utrwalicie podstawowe jej zasady, poznacie nowych ludzi lub spotkacie się ze znajomymi – zachęcają organizatorzy. – Możecie również spróbować swoich sił w turnieju, który zorganizujemy także w ramach naszego projektu.

Fundacja Kamienica1 od 2017 r wspiera miłośników tej gry, zrzeszając ich na grupach na Facebooku: Roundnet Szczecin – grupa dla osób grających w wersji sportowej i Spikeball Szczecin dla osób grających rekreacyjnie. Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Szczecina i Polic oraz dzieci i młodzieży z Ukrainy. Dostępny jest również dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niesłyszących, niewidomych, z ograniczeniami ruchowymi (złamanie kończyn, osoby starsze) oraz dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wolontariusz będzie mógł być asystentem osoby niepełnosprawnej w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby odpowiednio wcześniej.

Więcej informacji m.in.: o turnieju oraz regulamin uczestnictwa w projekcie i zgoda na uczestnictwo osoby niepełnoletniej można znaleźć na stronie organizatora (https://kamienica1.pl/). Na tej stronie przeczytamy też, że roundnet to gra zespołowa zbliżona zasadami do siatkówki, gdzie rywalizują ze sobą 2 zespoły. Mamy tu punkty i sety; serw na drużynę przeciwną, która z obrony przechodzi do ataku mając do dyspozycji maksymalnie 3 dotknięcia piłki (głównie dłonią, ale dozwolona jest każda część ciała). Trzecie dotknięcie jest atakiem na siatkę, która rozciągnięta jest na zestawie – całość przypomina minitrampolinę o średnicy ok. 1 metra, która stoi na ok. 20 centymetrowych nóżkach. Od innych gier odróżnia to, że nie wymaga budowania specjalnych boisk – niemal każde miejsce można dostosować w taki sposób, który umożliwi grę na nim, każdy zespół zaś tworzą jedynie 2 osoby. Gra pochodzi z USA i zdobywa na całym świecie coraz więcej zwolenników. W Polsce działają głównie dwa ośrodki popularyzujące tę formę rekreacji i sportu: Szczecin i Warszawa.

