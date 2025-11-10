Narodowe Święto Niepodległości w Szczecinie: śpiewanie, koncerty, marsz, bieg, morskie manewry

Szczeciński Marsz Niepodległości wyruszy z placu Solidarności o g. 12. Fot. Dariusz GORAJSKI

Śpiewanie pieśni patriotycznych, Marsz Niepodległości, pokazy sprzętu wojskowego, manewry na wodzie – między innymi takie atrakcje czekają na szczecinian z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Dziać się będzie sporo.

Oficjalne wojewódzkie obchody rozpoczną się 11 listopada o g. 9.30 pod popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów. Zostaną tam złożone kwiaty. Na Wałach Chrobrego uroczystość patriotyczna zaplanowana jest na g. 11. W południe wystąpi zespół trębaczy z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Do g. 16 będzie trwał pokaz sprzętu wojskowego. Między g. 13 a g. 18 będzie odbywał się 7. Szczeciński Bieg Niepodległości. Na Wały Chrobrego zapraszają: wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, prezydent Szczecina Piotr Krzystek i dowódca 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Michał Rohde.

„Brońmy polskich granic” – pod takim hasłem 11 listopada ulicami stolicy Pomorza Zachodniego przejdzie Szczeciński Marsz Niepodległości. Start: plac Solidarności, g. 12. Specjalną atrakcją mają być historyczne pojazdy. Zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wszystko rozpocznie się odśpiewaniem hymnu, a na finał na placu Szarych Szeregów uczestnicy odśpiewają „Rotę”.

Świętować niepodległość możemy też w Centrum Dialogu „Przełomy”, filii Muzeum Narodowego na placu Solidarności. Na g. 12 zaplanowano wspólne śpiewanie hymnu narodowego, rozdawanie kokard narodowych, baloników, wiatraczków i krówek patriotycznych. W Przełomy Kafe zostanie przygotowane menu patriotyczne. „Przełomy” proponują zwiedzanie wystawy stałej „Miasto sprzeciwu, miasto protestu”. Dodatkowo między godz. 11 a 14 zaplanowane są oprowadzania rodzinne.

Jest też propozycja Starej Rzeźni. W południe na „Skwerze Kapitanów” rozpocznie się uroczystość „Niepodległość na Maszt”. Będzie kontynuowana w Starej Rzeźni. W programie: występ dzieci z grupy „Chór Na Dziecięcą Nutę”, wykład historyczny pani Ludmiły Kopycińskiej, muzyka na żywo zespołów takich jak OPTY-MALNI, Kapitański Bard Lech Katkowski, IGA’cki Band, Zespół Piosenki Biesiadnej.

O g. 11 specjalny przejazd – spod pomnika Adama Mickiewicza – organizuje Klub Rowerowy Gryfus, a o g. 13 z ulicy Jugosłowiańskiej ruszy przejazd motocyklowy.

* * *

To jednak nie wszystko. W przeddzień Święta Niepodległości, 10 bm., w szczecińskiej Starej Rzeźni, zabrzmią dźwięki wolności w zupełnie nowym brzmieniu. Spektakl „Jeszcze Polska nie zginęła – kobiecym głosem o niepodległości” to wydarzenie, które pozwoli spojrzeć na historię walki o wolność z perspektywy kobiet: matek, żon, córek i babć. Na scenie spotkają się trzy artystki reprezentujące trzy pokolenia kobiet, z których każda utraciła ukochanego mężczyznę. Ich opowieść snuje się w rytmie pieśni niepodległościowych, zaaranżowanych na trzy głosy i uzupełnionych brzmieniem fortepianu, skrzypiec, ukulele i instrumentów perkusyjnych. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Julita Kożuszek, która stworzyła widowisko nie tylko muzyczne, ale i wspólnotowe, bo publiczność zostanie zaproszona do wspólnego śpiewania. Między pieśniami pojawią się również dwa wiersze Cypriana Kamila Norwida, a finał zwieńczy poruszające wykonanie utworu „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”. Koncert rozpocznie się o g. 18 w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14 w Szczecinie.

Politechnika Morska w Szczecinie w poniedziałek i wtorek zorganizuje Niepodległościowe Manewry Bezpieczeństwa. W poniedziałek w Akademickim Centrum Szkoleniowym Offshore przy ul. Willowej uczestnicy wydarzenia będą pokazywać, na czym polega ratownictwo wodne i ratownictwo wysokościowe. Za to we wtorek w Porcie Trzebież i na Zalewie Szczecińskim będziemy mogli zobaczyć m.in. działania antyterrorystyczne na pokładzie jednostki Nawigator XXI, czy działania ratownictwa wodnego.©℗

(as, w)

