Narkotykowa wpadka. Sami zaprosili policjantów do mieszkania

wPISdu

2023-12-28 16:20:14

Ta pisowska policja to dobrze że kogoś nie zastrzeliła przypadkiem albo sami nie dali się postrzelić :) Serio jest się czym chwalić że mieli farta ? Jak ja im kiedyś przyniosłęm film z nagraniem złotówy co mi auto rozbił, to najpierw nie miali jak odczytać pendrive ;) a jak juz film obejrzeli to pół roku szukali sprawcy, mając wyraźny obraz auta, rejestracji i facjaty sprawcy ;) pewnie fartem też go znaleźli albo sumienie go naszło i sam się zgłosił...