Narkotyki ukryte w ziemi. Policja zatrzymała 33-latka w parku na Pomorzanach

W parku na szczecińskich Pomorzanach zatrzymano 33-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. Mężczyzna wykopywał je z ziemi. Mieszańcy już wcześniej alarmowali, że w okolicy pojawiają się różne osoby, których zachowanie budziło ich niepokój.

Zaniepokojeni mieszkańcy Pomorzan już od dłuższego czasu dzielili się na lokalnych grupach w mediach społecznościowych informacjami o osobach, które w tej okolicy w różnych miejscach zakupują lub odkopują coś z ziemi. Alarmowali, że to sposób na przekazywanie narkotyków. Wskazywali kilka lokalizacji - m.in. ul. Włościańską, Legnicką, 9 Maja, Boryny. Powiadomili o tym policję.

Dzielnicowi objęli obserwacją m.in. park. Kilka dni temu zauważyli mężczyznę, który przy jednej z ławek wykopywał z ziemi podejrzane przedmioty. Okazało się, że 33-latek miał przy sobie niewielką ilość środków odurzających. Został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania narkotyków. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policja podkreśla, że to nie koniec działań w tej sprawie.

