Nakłaniał nieletnich do brania narkotyków. Kary niczego go nie nauczyły

Fot. Sylwia Dudek

Marihuana, amfetamina, mefedron i deschloroketamina – znaczne ilości tych narkotyków miał diler ze Stargardu. Do ich zażywania nakłaniał nieletnich, którym sprzedawał towar.

Prokurator rejonowy w Stargardzie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który posiadał znaczną ilość substancji odurzających i psychotropowych. Ale nie tylko za to odpowie.

– Nadto zarzucono mu udzielanie substancji odurzających i psychotropowych osobom małoletnim w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, nakłanianie do ich zażycia oraz kierowanie gróźb karalnych – wylicza Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

31-latek, wcześniej już wielokrotnie karany, trafił do aresztu. Przyznał się do posiadania substancji odurzających i psychotropowych oraz kierowania gróźb karalnych. Zaprzeczył jednak, że udzielał narkotyki innym osobom lub nakłaniał je do zażywania.

31-letni diler za kierowanie gróźb karalnych odpowie w warunkach recydywy. Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Szczecinie. ©℗

(w)