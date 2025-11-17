Najgorsza jest obojętność. Siła jest w Tacie

Pan Bartek i jego synek, Kubuś, to jedni z bohaterów projektu. Jak widać, sesja przebiegała we wspaniałej atmosferze, a pani fotograf rozśmieszała Kubę, powtarzając w kółko... dżdżownica. Fot. Anna Gajdzińska

Stres, lęk, zmęczenie, zwątpienie i samotność to tylko niektóre z uczuć, jakie codziennie przeżywają rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Ich życie znacznie różni się od życia przeciętnego człowieka. Jednak tak jak każdy z nas potrzebują też wsparcia, rozmowy, zrozumienia czy zwykłego uśmiechu.

REKLAMA

"Siła jest w Tacie" to kontynuacja zeszłorocznego projektu fotograficznego „Siła jest Mamą”. Tym razem bohaterami zdjęć są dzieci z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi tatusiami. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę ojców w wychowywaniu i opiece nad chorymi dziećmi. Projekt pokazuje, jak silna więź łączy ojców ze swoimi córkami i synami oraz jak duży wpływ mają oni na ich życie. Ojcowie często są stawiani jedynie w roli osoby zapewniającej byt rodzinie i dbającej o jej bezpieczeństwo finansowe. I tak z pewnością jest, ale nie powinniśmy zapominać o ich miłości względem swoich dzieci i rodziny, a także o tym, że oni równie mocno przeżywają wszystko, co dzieje się w ich, niełatwym, życiu. Mężczyźni zazwyczaj są bardziej zamknięci w sobie, tłumią swoje emocje, chcąc zachowywać kamienną twarz w każdej sytuacji. Tym bardziej więc należy doceniać ich wpływ i udział w opiece nad chorym dzieckiem. Oni również potrzebują wsparcia i boli ich ludzka obojętność. Niesprawiedliwość, krzywdzące opinie lub gardzące spojrzenia to codzienność rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Z drugiej strony, ludzie odwracają wzrok, udają, że nie widzą i nie wychodzą z inicjatywą pomocy - po prostu wolą udawać, że nie widzą i zajmują się swoimi sprawami. A wystarczyłoby zapytać, uśmiechnąć się, uścisnąć dłoń.

– W dzisiejszych czasach musimy uczyć się, a przede wszystkim nasze dzieci empatii, szacunku, tolerancji i akceptacji. Właśnie to jest zadaniem tego projektu - mówi jego pomysłodawczyni Anna Gajdzińska. To właśnie Pani Anna stworzyła oba projekty, realizując wszystkie ich etapy.

Jest fotografem z misją zmieniania świata i poszerzania świadomości społecznej względem osób mierzących się z życiowymi problemami. Jak opowiadała, każde spotkanie z bohaterami projektu było zarówno wzruszające, jak i trudne. Niełatwo bowiem słuchać historii o ludzkich tragediach i codzienności wypełnionej bólem i cierpieniem dziecka. Jednak rodziny te, jak chyba żadne inne, doceniają każdy dzień i cieszą się każdą chwilą spędzoną z bliskimi, ze swoimi nieuleczalnie chorymi dziećmi.

"Siła jest w Tacie" ma na celu poruszenie tematu naszej empatii, tolerancji i akceptacji wobec rodzin mierzących się z chorobą dziecka. Poprzedni projekt zwracał uwagę na mamy i ich niesamowitą wolę walki. Tym razem, bohaterami są tatusiowie ze swoimi pociechami. Należy docenić również ich wartość i rolę, które pełnią w rodzinie. W rodzinie, w której tak naprawdę każdy jest superbohaterem i ma siłę, jakiej brakuje większości z nas. Trzeba to tylko dostrzec, docenić, zrozumieć. I może czasem się uśmiechnąć. Bo najgorsza jest obojętność.

Wystawa zdjęć projektu "Siła jest w Tacie" odbędzie się 19 listopada (środa) o godzinie 18 w Starej Rzeźni (ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 14). Na wydarzenie zapraszają bohaterowie zdjęć - tatusiowie z dziećmi oraz Anna Gajdzińska. Warto przyjść i zaczerpnąć nieco siły płynącej strumieniami z tych niezwykłych rodzin!

„Kurier Szczeciński” objął patronatem medialnym to niezwykle wydarzenie.

Kamila BONDAROWICZ-WIEWIÓRA

REKLAMA