Nagrody i podziękowania dla pracowników cywilnych policji

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia i nagrody finansowe. Fot. KWP Szczecin

​Z okazji przypadającego 17 lutego Święta Służby Cywilnej w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zorganizowano spotkanie dla pracowników cywilnych formacji.

W imieniu komendanta wojewódzkiego nadinsp. Szymona Sędzika podziękowania za codzienną pracę złożył jego zastępca, dr Marek Jasztal. Wydarzenie było okazją do podsumowania wkładu osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i pomocniczych w sprawne funkcjonowanie jednostek w całym garnizonie zachodniopomorskim.​

Podczas oficjalnej części uroczystości kilkudziesięciu pracowników otrzymało nagrody finansowe oraz wyróżnienia za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Dr Marek Jasztal podkreślił, że praca urzędników i personelu cywilnego stanowi niezbędne zaplecze dla działań operacyjnych policji, wpływając bezpośrednio na skuteczność realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Spotkanie zakończyło się krótką refleksją nad bieżącymi wyzwaniami stojącymi przed administracją w strukturach mundurowych, podkreślając rolę służby cywilnej.

