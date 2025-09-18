Nadmorskie Łazy nie zostaną bez bieżącej wody i kanalizacji

Fot. Wiesław Miller (archiwum)

Ekoprzedsiębiorstwo, spółka komunalna gminy Mielno, nie wstrzyma dostaw wody do sieci i nadal umożliwi odprowadzanie ścieków w Łazach w gminie Sianów - poinformował w czwartek mieleński urząd miasta.

Od 2023 r., decyzją Rady Ministrów, Łazy znajdują się w granicach administracyjnych gminy Sianów. Zmiana granic spowodowała spór o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, która należy do Ekoprzedsiębiorstwa, spółki komunalnej gminy Mielno. Chodzi o to, kto ma zapewnić usługi zbiorowych dostaw wody i odbioru ścieków w sołectwie Łazy.

Gmina Sianów korzystała z sieci bez zawarcia oczekiwanej przez spółkę umowy na te usługi. Zawierane były jedynie tymczasowe porozumienia, dotyczące zlecenia spółce mieleńskiej wykonywania usług na terenie Łaz. Ostatnie wygasło z końcem 2024 roku. Od tego czasu mieszkańcy Łaz i prowadzący tam działalność gospodarczą przedsiębiorcy nie otrzymują faktur. Ekoprzedsiębiorstwo wystawiało je gminie Sianów. Burmistrz Maciej Berlicki uznał faktury "za nielegalne", bo bezumowne i nie płacił za nie. Ich wartość to obecnie blisko 1 mln zł.

13 sierpnia prezes Ekoprzedsiębiorstwa Wioletta Dymecka poinformowała na piśmie burmistrza Berlickiego, że od 19 sierpnia należące do spółki sieci wodociągowe i kanalizacyjne przestaną dostarczać wodę i odbierać ścieki z nadmorskich Łaz. Spółka wstrzymuje tam swoją działalność. Dzień później burmistrz Sianowa zwołał konferencję prasową. Poinformował o zwołaniu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, o wniosku do wojewody o wsparcie Łaz wojskiem i infrastrukturą krytyczną, jeśli woda zostanie odłączona.

19 sierpnia burmistrz Mielna Adam Czycz poinformował o odroczeniu o miesiąc wstrzymania dostaw wody i odbioru ścieków w sołectwie Łazy. W czwartek przesłanym do mediów komunikacie przekazano, że mieleńska spółka Ekoprzedsiębiorstwo nie wstrzyma od jutra dostaw wody do sieci i umożliwi nadal odprowadzanie ścieków w Łazach.

Decyzja ma obowiązywać, aż do momentu uzyskania wiążącego stanowiska sądu, co do zabezpieczenia i zasad działania, jakie mają obowiązywać do czasu zakończenia sprawy sądowej.

- Niestety mimo naszych chęci, jak też gotowości do zakończenia sporu, decydenci sianowskiego samorządu nie wykazali pełnego zainteresowania kwestią uregulowania obsługi wodno-kanalizacyjnej mieszkańców Łaz - przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Mielnie Mirosława Diwyk-Koza.

Rzeczniczka dodała, że porozumienie zaproponowane przez włodarza Sianowa jest pełne sprzeczności. - Ani mieleńscy radni, ani burmistrz Mielna, nie zaakceptowali jego treści, gdyż niektóre zapisy dotyczą spraw niezwiązanych z głównym tematem – zaznaczyła.

Przypomniała, że do rozstrzygnięcia wystarczy tylko umowa gminy Sianów ze spółką Ekoprzedsiębiorstwo w zakresie dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz hurtowej dostawy wody i hurtowego odbioru ścieków.

W nadmorskich Łazach na stałe mieszka niespełna 100 osób, ale latem na koloniach, w ośrodkach wczasowych, pensjonatach i kwaterach przebywa tu kilka tysięcy turystów i sezonowych pracowników.

