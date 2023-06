Nabrzeże dla Politechniki Morskiej. Minister zdecydował wbrew apelowi samorządowców

Nabrzeże Szkolne Fot. Artur BAKAJ

Ważna działka zlokalizowana przy jednym z nabrzeży kołobrzeskiego portu nie stanie się własnością lokalnego samorządu. Należącą do Skarbu Państwa nieruchomość minister rozwoju i technologii Waldemar Buda postanowił przekazać szczecińskiej Politechnice Morskiej. Kołobrzescy samorządowcy są tym faktem rozczarowani, bo niespełna 3 miesiące temu zaapelowali do szefa ministerstwa o decyzję, która wydawała się im jedyną słuszną. Chcieli przejęcia terenu przez miasto. Uważają oni, że wszystkie nabrzeża powinny być w rękach samorządowej spółki zarządzającej portem, jaką jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg.

Działka, o której mowa, ma charakter strategiczny. Przed laty została ona użyczona do celów szkoleniowych ówczesnej Akademii Morskiej, przekształconej z czasem w Politechnikę Morską. Teraz ministerstwo podjęło decyzję o całkowitym przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz wspomnianej uczelni, mimo iż – jak podkreślają kołobrzescy radni – przepisy gwarantują prawo pierwokupu jednostkom zajmującym się zarządzaniem portami.

Mowa o tak zwanym nabrzeżu szkolnym, gdzie z uwagi na dużą głębokość akwenu stacjonują zawijające do portu wielkie reprezentacyjne jednostki. Mieszkańcy Kołobrzegu twierdzą, że po mieście krąży nieoficjalna wiadomość mówiąca o tym, iż w przyszłości Politechnika Morska pod przykrywką budowy centrum szkoleniowego wzniesie tam obiekt przystosowany do świadczenia usług noclegowych. Jeśli tak się stanie, będzie to intratny interes dla uczelni. Co prawda nie ma oficjalnego potwierdzenia takiego scenariusza, ale przekazanie szczecińskiej szkole wyższej nabrzeża wraz z przyległą do niego działką stało się faktem. ©℗

(pw)