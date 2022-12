Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa. Można zostać radnym

Trwa uzupełniający nabór wniosków do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Na młodych radnych czeka 8 mandatów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 grudnia br.

Kandydaci do sejmiku muszą być w przedziale wiekowym między 15 a 25 lat i przedstawić poparcie minimum jednej zachodniopomorskiej organizacji (takiej jak młodzieżowa rada gminy, stowarzyszenie, fundacja czy młodzieżowa organizacja akademicka) lub co najmniej 10 osób w wieku do 25 roku życia, zamieszkujących na terenie Pomorza Zachodniego.

Kandydatury do Młodzieżowego Sejmiku można zgłaszać do Komisji Wyborczej, do 30 bm. Formularz zgłoszeniowy (dostępny na www.mlodziez.wzp.pl) należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: mlodziez@wzp.pl. Młodzieżowi radni wybierani są przez Zarząd Województwa spośród młodzieży zamieszkałej na terenie województwa zachodniopomorskiego, na podstawie pisemnej rekomendacji Komisji Wyborczej.

Sejmik ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, który wyraża stanowisko w imieniu młodzieży

zamieszkałej na terenie województwa. M.in. wspiera i upowszechnia ideę samorządności wśród młodzieży, reprezentuje interesy młodzieży przed organami samorządu województwa oraz instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promuje kulturę, kształtuje i utrwala postawy demokratyczne, a także inspiruje młodzież do troski o środowisko naturalne, działalności charytatywnej i wolontariatu oraz współpracuje z samorządami uczniowskimi szkół mających swoją siedzibę na naszym terenie.

Nabór wniosków jest naborem uzupełniającym do trwającej pierwszej kadencji MSWZ, która zakończy się 30 grudnia przyszłego roku. 30 radnych z różnych części Pomorza Zachodniego wybieranych jest na dwuletnią kadencję. (K)