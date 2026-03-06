Na zdrowie, dla pań. Badania i konsultacje przed Dniem Kobiet

W ZCO Dzień Kobiet to zachęta do profilaktyki. Fot. archiwum

Z okazji Dnia Kobiet – tuż przed nim, bo 6 marca – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie organizuje dodatkowe konsultacje lekarskie dla pacjentek. Tego dnia uruchamia też dodatkowe zapisy na profilaktyczną mammografię oraz cytologię. Na badania i konsultacje obowiązuje rejestracja telefoniczna.

REKLAMA

Konsultacjom i badaniom będą towarzyszyć warsztaty z samobadania piersi prowadzone przez Regionalną Fundację Walki z Rakiem. Dodatkowe konsultacje poprowadzą zaś specjaliści: dr n med. Bartłomiej Sobolewski – konsultacje chirurgiczne dla pacjentek z podejrzeniem zmian nowotworowych w piersiach, dr Beata Szymańska-Białek – konsultacje dermatologiczne dla pacjentek z podejrzeniem zmian nowotworowych na skórze.

Badanie cytologiczne w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy jest dostępne dla kobiet w wieku 25-64 lata, które nie miały wykonanej cytologii w ramach NFZ w ciągu ostatnich 3 lat. A badanie mammograficzne – w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – dla kobiet w wieku 45-74 lata, które nie miały wykonanej mammografii w ramach NFZ w ciągu ostatnich 2 lat.

Warsztaty samobadania piersi odbywać się będą na stoisku edukacyjnym Regionalnej Fundacji Walki z Rakiem w holu Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej w godz. 12.00-14.30 (budynek numer 8, wejście od ul. Rolnej).

Na badania i konsultacje obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 91 42 51 595. Liczba miejsc jest ograniczona.

(sag)

REKLAMA