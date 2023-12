Na ulicy Krzywoustego tramwaj wypadł z szyn po zderzeniu z ciężarówką

Fot. Facebook Suszą! Szczecin/ Karolina Kamieniecka

W czwartek 21 grudnia około godziny 9.30 na ulicy Krzywoustego w Szczecinie doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z tramwajem linii numer 7. Jedna osoba jest ranna. To pasażerka tramwaju, którą przewieziono do szpitala. Nie ma jednak sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

W wyniku tego zdarzenia tramwaj wypadł z szyn. ZDiTM wprowadził komunikację zastępczą.

Policja obecnie kieruje ruchem w tamtym miejscu - informuje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

(aj)