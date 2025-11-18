Wtorek, 18 listopada 2025 r. 
Na ul. Wilczej bez utrudnień. Wiadukt kolejowy po remoncie

Data publikacji: 18 listopada 2025 r. 21:41
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2025 r. 21:44
Fot. Dariusz Gorajski  

Zakończył się remont wiaduktu kolejowego w rejonie ulic Wilczej i Sczanieckiej w Szczecinie. Prace obejmowały wzmocnienie konstrukcji, zabezpieczenie elementów stalowych oraz odnowienie powierzchni wiaduktu. Wszystko wykonano tak, aby obiekt był gotowy do dalszego użytkowania i zapewniał bezpieczeństwo przejazdu pod nim oraz nad nim.

Remont realizowała firma Trakcja S.A. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych. Po zakończeniu robót przywrócono pełną szerokość jezdni oraz stałą organizację ruchu. Rusztowania i bariery zostały zdemontowane, a przejazd pod wiaduktem jest całkowicie bezpieczny i dostępny. Wiadukt został przygotowany na przejazd pociągów budowanej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Modernizacja konstrukcji była niezbędna, aby nowa linia mogła kursować po tym odcinku bez przeszkód. Obiekt jest wzmocniony, odnowiony i gotowy do eksploatacji, spełniając wymagania techniczne niezbędne dla ruchu kolejowego. ©℗

