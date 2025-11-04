Na ul. Południowej budują zatokę do kontroli ciężarówek

Wykonawca na to zdanie ma 5 miesięcy. Fot. ZDiTM

Na ul. Południowej trwa budowa zatoki postojowej przeznaczonej do kontroli samochodów ciężarowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego. Jak informuje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego wykonawca, firma Eurovia Polska, oczyścił już teren, rozebrał nawierzchnie chodników i ścieżki rowerowej oraz wykonał prace sanitarne, w tym wpusty kanalizacji deszczowej. Obecnie trwa przebudowa sieci wodociągowej, a wzdłuż projektowanego chodnika montowane są ścianki oporowe.

REKLAMA

Zatoka powstaje po prawej stronie jezdni w kierunku centrum, między drogą wewnętrzną a wiaduktem kolejowym PKP. Będzie wyposażona w dwa stanowiska wagowe dla ciężarówek oraz sześć miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Całkowita długość inwestycji, łącznie z pasami włączenia i wyłączenia, wyniesie 350,7 m.

Wartość zadania wynosi 1 894 519 zł brutto. Plac budowy przekazano wykonawcy 4 września br., a prace mają zakończyć się do 4 lutego 2026.

(dg)

REKLAMA