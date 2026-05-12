Na Trasie Zamkowej wyznaczono trzeci pas ruchu

Na Trasie Zamkowej w Szczecinie wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zmiany objęły odcinek od łącznicy zjazdowej w kierunku ulicy Jana z Kolna do skrzyżowania z ulicą Duczyńskiego. Wyznaczono tam trzeci pas ruchu do jazdy na wprost. Powstał on po likwidacji obszaru wyłączonego z ruchu oraz pasa zanikającego.

Zmiana ma usprawnić przejazd w kierunku centrum miasta. Do tej pory na odcinku przed skrzyżowaniem z ulicą Duczyńskiego jeden z pasów kończył się, co powodowało konieczność zmiany pasa przez kierowców jadących w stronę centrum. Po zmianach kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy prowadzące na wprost.

Nowa organizacja ruchu została wprowadzona w czasie trwającego remontu Trasy Zamkowej. Zmiana organizacji ruchu nie wymagała przebudowy jezdni. Wykorzystano istniejącą szerokość drogi oraz zmieniono oznakowanie poziome. Usunięto powierzchnię wyłączoną z ruchu, dzięki czemu możliwe było wyznaczenie dodatkowego pasa. Tymczasowa organizacja ruchu może się jeszcze zmieniać wraz z postępem prac prowadzonych na Trasie Zamkowej.

(dg)

