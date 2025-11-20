Na ślizgawkę od piątku

W piątek, 21 listopada, o godzinie 16 rusza Lodowisko przy Netto Arenie Szczecin. Tafla ma powierzchnię blisko 1000 m kw., jednocześnie może z niej korzystać nawet 150 osób. Lodowisko będzie czynne przez cały tydzień – również podczas świątecznej przerwy i zimowych ferii.



Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pingwinków ułatwiających naukę jazdy. Obiekt wyposażony jest w elektroniczny system pomiaru czasu, dzięki czemu można w pełni wykorzystać wykupiony bilet i w dowolnym momencie zrobić przerwę na odpoczynek.



W sprzedaży dostępne są bilety jednorazowe, rodzinne i karnety. Bilet jednorazowy upoważnia do 60 minut jazdy. (K)

REKLAMA

REKLAMA