Czwartek, 20 listopada 2025 r. 
Na ślizgawkę od piątku

Data publikacji: 20 listopada 2025 r. 16:28
Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2025 r. 17:56
W piątek, 21 listopada, o godzinie 16 rusza Lodowisko przy Netto Arenie Szczecin. Tafla ma powierzchnię blisko 1000 m kw., jednocześnie może z niej korzystać nawet 150 osób. Lodowisko będzie czynne przez cały tydzień – również podczas świątecznej przerwy i zimowych ferii.

Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pingwinków ułatwiających naukę jazdy. Obiekt wyposażony jest w elektroniczny system pomiaru czasu, dzięki czemu można w pełni wykorzystać wykupiony bilet i w dowolnym momencie zrobić przerwę na odpoczynek.

W sprzedaży dostępne są bilety jednorazowe, rodzinne i karnety. Bilet jednorazowy upoważnia do 60 minut jazdy. (K)

Komentarze

no i?
2025-11-20 17:33:33
Na Lodogryfie i Gubałówce już od miesiąca. Dlaczego o innych lodowiskach nie piszecie, tylko ciągle to jedno jest promowane?

