Na S3 samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne

Stary zgred

2025-03-10 15:32:42

Bo zamiast stawiać ekrany dźwiękochłonne zasłaniające widoki po bokach, to należy postawić dobre bariery energochłonne. Takie z grubej na 8-10 mm i szerokie na 400 mm blachy ryflowanej na porządnych dwuteownikach 200 mm. I to na całej długości każdego pasa ruchu. Nikt nikomu drogi by nie zajeżdżał bo by nie mógł zmienić pasa ruchu a gdyby nawet zabujało samochodem bariera utrzymała by go w pasie drogowym.