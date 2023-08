Na Pomorzanach przerwa w ruchu (akt. 1)

Fot. Czytelnik

Nie ma już na tym odcinku utrudnień w ruchu. Tuż po godzinie 17 tramwaje linii 11 i 12 powróciły na swoje trasy.

***

Wcześniejsza informacja

W środę około godziny 15:30 na Pomorzanach doszło do wypadku, w którym uczestniczyły dwa samochody. Na miejsce przyjechała straż pożarna, policja i karetka pogotowia.

Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy jedynej poszkodowanej osobie.

Na zdjęciu przysłanym przez internautę widać samochód ustawiony bokiem do kierunku jazdy. Prawdopodobnie wyjeżdżał on z ulicy Frysztackiej. - Na teraz nie wiadomo co było przyczyną wypadku - poinformowała kom. Anna Gembala z Biura Prasowego KMP w Szczecinie.

(żuk)