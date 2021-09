Na pocztach pomogą wypełnić wniosek na Dobry Start

Wnioski w programie Dobry Start, który pomaga rodzicom w skompletowaniu wyprawki szkolnej, od 1 lipca dostępne są tylko i wyłącznie w internecie. Można je składać do 30 listopada drogą elektroniczną: z portalu Platformy Usług Elektronicznych PUE, ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępniają taką możliwość. Tym, którzy nie mają dostępu do internetu, albo nie radzą się wypełnieniem formularza, pomoże także Poczta Polska.

Świadczenia 300+ w tegorocznej edycji programu „Dobry Start" przyznaje i wypłaca ZUS. We wrześniu, w wybranych placówkach Poczty Polskiej będzie można uzyskać pomoc w złożeniu drogą elektroniczną wniosku o świadczenie. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.

17 września, w godz. 12 do 14 pomoc udzielana będzie w FUP w Gryfinie przy ul. Pocztowej 7, w FUP w Choszcznie przy ul. Dworcowej 19 - dyżur od 12 do 15 oraz w Kamieniu Pomorskim przy ul. Mickiewicza 29a - tu pracownicy ZUS będą czekali 17 września w godz. 11-13, a 24 września w godz. 11-13. W Pyrzycach na poczcie przy ul. Księcia Bogusława X 15 dyżur będzie trwał od 13 do 15 (17 bm.). Poczta w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 1 zaprasza 21 września w godz. 10-12, natomiast w Stargardzie (UP przy Pocztowej 1) pracownicy ZUS pomogą 28 września w godz. 11-13.

W Szczecinie pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać w kilku urzędach pocztowych: przy ul. Jodłowej 23 c dyżur odbędzie się 28 września w godz. 12-14, 21 września w UP przy ul. Łubinowej 16 (godz. 10-12) oraz na poczcie przy ul. Mickiewicza 120 - tu można przyjść 30 września w godz. 12-14. Placówka pocztowa w Policach przy ul. 26 kwietnia 16 zaprasza 24 września w godz. 12-14.



