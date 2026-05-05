Wtorek, 05 maja 2026 r. 
Myślała że inwestuje, a wpłaciła na konto przestępców ponad 60 tys. zł

Data publikacji: 05 maja 2026 r. 10:37
Ostatnia aktualizacja: 05 maja 2026 r. 11:01
Fot. KPP w Kołobrzegu  

Mieszkanka Kołobrzegu padła ofiarą oszustwa internetowego. Przestępcy, podszywając się pod doradców inwestycyjnych, wyłudzili od niej ponad 61 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło w kwietniu. 72-letnia kobieta nawiązała kontakt z osobami, które przedstawiły się jako doradcy inwestycyjni. Rozmowy prowadzono za pośrednictwem komunikatora internetowego. Sprawcy stopniowo budowali zaufanie, prezentując rzekomo sprawdzone sposoby lokowania kapitału i zapewniając o wysokich zyskach przy minimalnym ryzyku.

Z czasem nakłonili kobietę do kolejnych operacji finansowych. Pokrzywdzona, działając zgodnie z ich wskazówkami, przekazywała środki w przekonaniu, że bezpiecznie inwestuje swoje oszczędności. Oszuści stosowali techniki manipulacyjne oraz presję czasu, pokazując fikcyjne zyski, co zachęcało do dalszych wpłat.

W rzeczywistości pieniądze trafiały na rachunki kontrolowane przez przestępców, a następnie były wypłacane w bankomatach poza miejscem zamieszkania pokrzywdzonej. Taki mechanizm znacznie utrudnia ich odzyskanie. Kobieta zorientowała się, że została oszukana, dopiero po pewnym czasie. Łączne straty wyniosły ponad 61 tysięcy złotych.

Policjanci przypominają: to kolejny przypadek pokazujący jak działają sprawcy oszustw inwestycyjnych. Wykorzystują oni zaufanie, emocje i brak biegłości w obsłudze nowoczesnych technologii. Choć często ich ofiarami padają seniorzy, zagrożenie dotyczy każdego użytkownika sieci.

(k) 

