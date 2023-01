Muzeum Techniki i Komunikacji oficjalnie otwarte. Nowe skrzydło, nowe atrakcje

Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat, jest w końcu ogólnodostępna. Mowa o nowym skrzydle i nowych atrakcjach w szczecińskim Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej.

Już przy wejściu, w przestronnym holu, warto podnieść głowę do góry. Pod sufitem podwieszono trzy zabytkowe jednoślady i samolot lotnia Ottona Lilienthala, który latał kilkanaście lat przed braćmi Wright. W kolejnych salach jest jeszcze ciekawiej. Powstało tam bowiem interaktywne motoeksperymentarium. Budowa nowego skrzydła i remont zabytkowej kamienicy na terenie dawnej zajezdni tramwajowej były możliwe w ramach projektu interregionalnego INT 152 „Historia techniki na Pomorzu - transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie”.

W eksperymentarium coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, jak i dorośli. W tej części muzeum nie znajdziemy tabliczek z napisem "nie dotykać eksponatów", bo wystawy są właśnie po to, by z nich w pełni korzystać. Dotykać, sprawdzać, cieszyć się i poznawać swoje możliwości. Wśród "zabawek" jest m.in. wykonana w skali 1:1 makieta mikrosamochodu Smyk. Na dotykowym ekranie możemy zdiagnozować usterkę auta i ją "naprawić". Możemy też wymienić koło, podłączyć akumulator, zasiąść w mikroskopijnej kabinie i uruchomić silnik. Makieta pojazdu daje także możliwość włączenia świateł i ręcznego sterowania wycieraczkami.

Kolejne atrakcje to m.in. test na refleks dla kandydatów na kierowców, test wiedzy teoretycznej, składający się z 20 pytań dotyczących m.in. przepisów ruchu drogowego, wyposażenia pojazdu i udzielania pierwszej pomocy i symulator zderzeń, gdzie przypinani jesteśmy do fotela z auta wyścigowego, a obraz z „jadącego” pojazdu widzimy dzięki specjalnym elektronicznym goglom. Uwagę zwiedzających przyciąga też zbudowany od podstaw z oryginalnych sprowadzanych z Brazylii części, model VV T1. Zasiadając za kierownicą, możemy wybrać warunki jazdy – w dzień czy w nocy, pogodę, ale także tryb zmęczenia, jazdy po alkoholu lub narkotykach. Następnie, używając kierownicy i pedałów, należy pokonać wybraną trasę, co na początku nawet w najprostszym wariancie nie jest łatwe, a każde zboczenie z pasa drogi odczuwamy dzięki silnym drganiom kierownicy.

Muzeum, w którym można także obejrzeć bogatą kolekcję tramwajów i autobusów, jednośladów, pojazdów służb mundurowych i przede wszystkim unikatowy zbiór pojazdów, ale także innych produktów przedwojennej szczecińskiej fabryki Stoewera, zaprasza do odwiedzin we wtorki w godz. 10-15, natomiast od środy do niedzieli od godz. 10 do 16. ©℗

ToT