Muzeum narodowe włącza się w akcję "Godzina dla Ziemi"

W sobotę 28 marca o godzinie 20.30 Muzeum Narodowe w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3 wyłączy światła na 60 minut.



To część ogólnoświatowej inicjatywy organizowanej przez World Wide Fund for Nature. W tym samym czasie osoby prywatne, firmy i miasta na całym świecie gaszą światła i iluminacje. To symboliczny gest o dużym znaczeniu.

W tegorocznej odsłonie „Godziny dla Ziemi” WWF Polska zachęca do udziału w plebiscycie „Mój jest ten kawałek przyrody”. Do wyboru są: góry, lasy, rzeki i jeziora, morze oraz łąki.

